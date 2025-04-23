Главные новости футбола 22 апреля: Довбика заманивают в ЛЧ, новые детали в деле Мудрика, Барселона готова к Лунину
Лидеры сборной Украины могут сменить клубы уже этим летом. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 22 апреля.
Украина
Довбик заинтересовал клубы АПЛ, которые бьются за ЛЧ. Ньюкасл и Астон Вилла могут осуществить давнюю мечту украинцу о Лиге чемпионов в ее основной фазе. Судьба Артема зависит от одной персоны.
Палкин – о влиянии допинг-скандала Мудрика на Шахтер: "Он прошел детектор лжи, рискуем потерять до 30 миллионов".
Динамо определилось со страной, где будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне – будут выбирать между двумя городами.
Шахтер определил стоимость Судакова – хавбек сборной Украины на пороге трансфера в Европу.
Буткевич признался, что продал яхту ради развития Полесья – на клуб ушли десятки миллионов евро.
Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко из Динамо в АПЛ – платили хорошо, но есть нюанс.
Претендент на УПЛ готовит сенсационное назначение после увольнения тренерского штаба – экс-звезда Барселоны уже на горизонте.
"Не продам и за 10 млн евро": Буткевич назвал неприкосновенного игрока Полесья.
ЛНЗ официально объявил о назначении нового генерального директора после скандального прощания с предшественником.
Мир
Манчестер Сити вырвал победу над Астон Виллой в компенсированное время. "Горожане" поднялись в топ-3 АПЛ, а бирмингемцы несколько ухудшили свою ситуацию в борьбе за ЛЧ.
Гвардиола наехал на судью так, что того аж скрючило. Истерика в ответ на назначенный пенальти в ворота Ман Сити завела команду. На Эмери было жалко смотреть после решающего пропущенного мяча.
Барселона победила Мальорку резервами перед финалом Кубка, в котором может сыграть Андрей Лунин. Фати провел лучший матч в сезоне.
"Я не бил судью": Фонсека – о своей 9-месячной дисквалификации и различиях арбитров в Украине и Франции.
Анчелотти принял окончательное решение относительно своего будущего – тренер Реала уже готовится к ЧМ-2026.
"Еще один сезон в Роме станет пустой тратой времени": Раньери рассказал, какую сумму спортдир поставил на выход в ЛЧ.
Гвардиола определился с заменой Эдерсону – Манчестер Сити готовит трансфер вратаря за 63 миллиона. В команду Пепа сватали Лунина и Трубина.
"Больше не могу терпеть, не могу стать на колени": от звезды шедевра Гасперини до мучений в Милане и завершения карьеры в 31.