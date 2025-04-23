Лидеры сборной Украины могут сменить клубы уже этим летом. "Футбол 24" представляет дайджест топ-новостей за 22 апреля.

Украина

Довбик заинтересовал клубы АПЛ, которые бьются за ЛЧ. Ньюкасл и Астон Вилла могут осуществить давнюю мечту украинцу о Лиге чемпионов в ее основной фазе. Судьба Артема зависит от одной персоны.

Палкин – о влиянии допинг-скандала Мудрика на Шахтер: "Он прошел детектор лжи, рискуем потерять до 30 миллионов".

Динамо определилось со страной, где будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне – будут выбирать между двумя городами.

Шахтер определил стоимость Судакова – хавбек сборной Украины на пороге трансфера в Европу.

Буткевич признался, что продал яхту ради развития Полесья – на клуб ушли десятки миллионов евро.

Суркис объяснил, почему не отпустил Бражко из Динамо в АПЛ – платили хорошо, но есть нюанс.

Претендент на УПЛ готовит сенсационное назначение после увольнения тренерского штаба – экс-звезда Барселоны уже на горизонте.

"Не продам и за 10 млн евро": Буткевич назвал неприкосновенного игрока Полесья.

ЛНЗ официально объявил о назначении нового генерального директора после скандального прощания с предшественником.

Мир

Манчестер Сити вырвал победу над Астон Виллой в компенсированное время. "Горожане" поднялись в топ-3 АПЛ, а бирмингемцы несколько ухудшили свою ситуацию в борьбе за ЛЧ.

Гвардиола наехал на судью так, что того аж скрючило. Истерика в ответ на назначенный пенальти в ворота Ман Сити завела команду. На Эмери было жалко смотреть после решающего пропущенного мяча.

Барселона победила Мальорку резервами перед финалом Кубка, в котором может сыграть Андрей Лунин. Фати провел лучший матч в сезоне.

"Я не бил судью": Фонсека – о своей 9-месячной дисквалификации и различиях арбитров в Украине и Франции.

Анчелотти принял окончательное решение относительно своего будущего – тренер Реала уже готовится к ЧМ-2026.

"Еще один сезон в Роме станет пустой тратой времени": Раньери рассказал, какую сумму спортдир поставил на выход в ЛЧ.

Гвардиола определился с заменой Эдерсону – Манчестер Сити готовит трансфер вратаря за 63 миллиона. В команду Пепа сватали Лунина и Трубина.

"Больше не могу терпеть, не могу стать на колени": от звезды шедевра Гасперини до мучений в Милане и завершения карьеры в 31.