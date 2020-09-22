Главные новости футбола 21 сентября: Шевченко пригласил дебютанта, Динамо прилетело в Бельгию и избавилось от форварда
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 сентября.
Украина
Андрей Шевченко объявил список игроков на октябрьские матчи сборной Украины – есть один новичок. Форвард Александр Филиппов прокомментировал свой невызов в национальную команду.
Киевское Динамо официально объявило о расторжении контракта с Кравцем – форвард провел в команде месяц и эмоционально отреагировал на слухи о причинах его ухода из столичного гранда.
Йовичевич в СК Днепр-1: Цыганык озвучил детали потенциального контракта хорватского специалиста. "Возможно, через 10 лет Колос будет конкурировать с Ман Сити": наш эксклюзив с украинским Варди – о Селезневе, ЛЕ и катастрофе Ариса.
Гент – Динамо
Динамо объявило заявку на матч Лиги чемпионов без двух легионеров, но с дебютантами. Киевляне прибыли в Бельгию на матч плей-офф квалификации турнира.
Матч Лиги чемпионов рассудит фартовый арбитр для украинских команд. Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ.
Другие топ-события
В чемпионате Англии Манчестер Сити без Зинченко победил Вулверхэмптон в первом матче нового сезона. Зато Милан уверенно обыграл Болонью – дубль Ибрагимовича обеспечил успешный старт команды Пиоли в Серии А.
Испанская Барселона отдала своего игрока в клуб-открытие Лиги чемпионов. Лондонский Арсенал усилился голкипером сборной Исландии.
Туринский Ювентус согласовал контракт с Моратой – во вторник форвард покинет Мадрид. Тем временем Луис Суарес разорвал контракт с Барселоной и договорился с Атлетико.