Украина

Андрей Шевченко объявил список игроков на октябрьские матчи сборной Украины – есть один новичок. Форвард Александр Филиппов прокомментировал свой невызов в национальную команду.

Киевское Динамо официально объявило о расторжении контракта с Кравцем – форвард провел в команде месяц и эмоционально отреагировал на слухи о причинах его ухода из столичного гранда.

Йовичевич в СК Днепр-1: Цыганык озвучил детали потенциального контракта хорватского специалиста. "Возможно, через 10 лет Колос будет конкурировать с Ман Сити": наш эксклюзив с украинским Варди – о Селезневе, ЛЕ и катастрофе Ариса.

Гент – Динамо

Динамо объявило заявку на матч Лиги чемпионов без двух легионеров, но с дебютантами. Киевляне прибыли в Бельгию на матч плей-офф квалификации турнира.

Матч Лиги чемпионов рассудит фартовый арбитр для украинских команд. Гент – Динамо: прогноз на матч плей-офф квалификации ЛЧ.

Другие топ-события

В чемпионате Англии Манчестер Сити без Зинченко победил Вулверхэмптон в первом матче нового сезона. Зато Милан уверенно обыграл Болонью – дубль Ибрагимовича обеспечил успешный старт команды Пиоли в Серии А.

Испанская Барселона отдала своего игрока в клуб-открытие Лиги чемпионов. Лондонский Арсенал усилился голкипером сборной Исландии.

Туринский Ювентус согласовал контракт с Моратой – во вторник форвард покинет Мадрид. Тем временем Луис Суарес разорвал контракт с Барселоной и договорился с Атлетико.