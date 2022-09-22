Национальная сборная

Сборная Украины разгромно проиграла Шотландии в Лиге наций. "Сине-желтые" провели слабый матч и дважды пропустили после угловых. Александр Петраков назвал виновника фиаско.

Сборная Украины потеряла игрока на 2 заключительных матча Лиги наций – вердикты Миколенко и Коваленко оказались разными. Александр Зинченко назвал примерный срок возвращения после травмы.

Украина

Динамо получило отказ в подписании сенсации французского первенства. Ворскла официально подтвердила подписание Владлена Юрченко. Женская команда Ворсклы удержала ничью с албанками в Лиге чемпионов – до группового этапа остался один шаг.

Ультрас Динамо "Редис" и другие герои "Азовстали" освобождены из российского плена. Андрей Шевченко заехал в гости к Милану с важной целью – фанаты клуба получили роскошный подарок и поддержали Украину.

Европа

Месси торговался за выгоду для себя и Суареса – известны условия контракта, который не устроил Барселону два года назад. Бавария нашла виновных в худшем старте сезона за 20 лет. Фабио Каннаваро официально нашел новый клуб – обладатель "Золотого мяча" впервые будет тренироваться в Италии.