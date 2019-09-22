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МАНЧЕСТЕР СИТИ - УОТФОРД ЗАРЯ - МАРИУПОЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МИЛАН - ИНТЕР

Главные новости футбола 21 сентября: Барселона опозорилась в Гранаде, Ман Сити без Зинченко поиздевался над Уотфордом

07:00 49 Читати українською
Главные новости футбола 21 сентября: Барселона опозорилась в Гранаде, Ман Сити без Зинченко поиздевался над Уотфордом
Главные новости футбола 21 сентября: Барселона опозорилась в Гранаде, Ман Сити без Зинченко поиздевался над Уотфордом

"Футбол 24" представляет главные новости за 21 сентября.

Украина

Заря не смогла дожать Мариуполь – два нелепые удаления и Худжамов-герой.

Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне.

Мир

Гранада уверенно победила Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.

Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернулся на вершину Серии А.

Сельта удержала выездную ничью с Атлетико, Вильярреал уверенно переиграл Вальядолид: 5-й тур Примеры, матчи субботы.

РБ Лейпциг в меньшинстве разбил Вердер, Бавария разбомбила Кельн: 5-й тур Бундеслиги, матчи субботы.

Ювентус в непростом поединке одолел Верону, Брешия на выезде переиграла Удинезе: 4-й тур Серии А, матчи субботы.

Ньюкасл и Брайтон сыграли вничью, Эвертон уступил Шеффилду, Тоттенхэм проиграл в Лестере: 6-й тур АПЛ, матчи субботы.

Украинцы за рубежом

Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника Украины.

Лебеденко помог Луго удержать ничью с Сарагосой и отметился двумя достижениями, превзойдя экс-звезду МЮ.

Гасперини оценил шансы Малиновского сыграть против Фиорентины.

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Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место
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