Главные новости футбола 21 сентября: Барселона опозорилась в Гранаде, Ман Сити без Зинченко поиздевался над Уотфордом

"Футбол 24" представляет главные новости за 21 сентября.
Украина
Заря не смогла дожать Мариуполь – два нелепые удаления и Худжамов-герой.
Олимпик переиграл Львов в матче с двумя пенальти – дончане одержали первую победу в сезоне.
Мир
Гранада уверенно победила Барселону и возглавила турнирную таблицу Ла Лиги.
Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернулся на вершину Серии А.
Сельта удержала выездную ничью с Атлетико, Вильярреал уверенно переиграл Вальядолид: 5-й тур Примеры, матчи субботы.
РБ Лейпциг в меньшинстве разбил Вердер, Бавария разбомбила Кельн: 5-й тур Бундеслиги, матчи субботы.
Ювентус в непростом поединке одолел Верону, Брешия на выезде переиграла Удинезе: 4-й тур Серии А, матчи субботы.
Ньюкасл и Брайтон сыграли вничью, Эвертон уступил Шеффилду, Тоттенхэм проиграл в Лестере: 6-й тур АПЛ, матчи субботы.
Украинцы за рубежом
Ман Сити – Уотфорд: Зинченко выигрывает от кастинга в матче АПЛ, 8 голов после Шахтера и космос от соперника Украины.
Лебеденко помог Луго удержать ничью с Сарагосой и отметился двумя достижениями, превзойдя экс-звезду МЮ.
Гасперини оценил шансы Малиновского сыграть против Фиорентины.