Украина

В субботу сыграли три матча 11-го тура УПЛ. Черноморец разгромил Минай – Шаран обругал арбитров, неожиданный герой оформил 2+1. Шахтер разбил ЛНЗ в дебютном матче Срны – нервы перед Барселоной, джокер снял все вопросы и вывел на 2 место. Колос в меньшинстве обыграл Александрию, продолжив катастрофическую серию Ротаня в УПЛ.

На футбольной карте нашей страны появилась новая потеря. Украинский клуб официально объявил о снятии с чемпионата.

Карпаты увеличили отрыв на вершине Первой лиги, обыграв Ниву Бузова в битве лидеров.

Украинский хавбек зажигает в Манчестер Юнайтед – вундеркинда сравнивают с легендой "красных дьяволов". Еще один наш талант оформил дубль за Боруссию Дортмунд.

Сборная Украины проиграла Германии и рискует пропустить Евро U-17 – роковой ассист в активе игрока с российскими корнями.

Топ-матчи дня

Ливерпуль бил Эвертон в большинстве после пенальти – крутой Миколенко сдержал Салаха, судейский скандал и 1 место Егор Ярмолюк дебютировал в АПЛ, Забарный проиграл Вулверхэмптону, Манчестер Сити уверенно победил Де Дзерби.

Михаил Мудрик забил гол года и заработал пенальти в матче Челси с Арсеналом – видео результативных действий вингера сборной Украины. Микель Артета быстро наказал Александра Зинченко в лондонском дерби украинцев.

Реал сохранил лидерство в Примере, расписав ничью с Севильей – Жирона получила шанс догнать Мадрид

Криштиану Роналду забил победный гол шедевральным ударом со штрафного, Йовичевич проиграл худшей команде и упал на дно.

Другие главные события

Умер Бобби Чарльтон. Легенде Манчестер Юнайтед и сборной Англии было 86 лет.

УЕФА не хочет видеть сборную Украины на Евро-2024 : "Италия слишком важна, она должна победить".

Европейский чемпион больше не рассчитывает на защитника сборной Украины – его отлучили от первой команды.