Главные новости футбола 21 октября: Малиновский возвращается в сборную, первый еврокубковый успех Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 октября.
Успех Зари и Ярмоленко
Украина дождалась первой еврокубковой победы этой осенью. Заря обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций благодаря шедевру Сайядманеша. Один гол решил судьбу противостояния. Впрочем, Виктор Скрипник все равно настроен покинуть луганский клуб. Будё-Глимт уничтожил Рому 6-ю голами и возглавил группу Зари.
Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Генк и оторваться от конкурентов в Лиге Европы с идеальными показателями. Украинец отыграл весь матч, принял участие в одной голевой атаке и получил среднюю оценку. В других матчах Лиги Европы Лион победил Спарту, Байер спас ничью с Бетисом, а Монзуль зафиксировала победу австрийцев.
Украина
Александр Петраков вызовет Руслана Малиновского в сборную Украины на судьбоносный матч с Боснией и Герцеговиной. Появились подробности разговора хавбека с тренером. Женская сборная Украины начала отбор на ЧМ c разгрома Фарер – ужасная травма и промах довели девушек до слез.
Динамо накануне проиграло Барселоне в Лиге чемпионов. Излишняя стеснительность похоронила Динамо, или Настоящая цена Супряги наталкивает на мечты об 11 Гармашах. "К счастью, это было Динамо'': испанские СМИ – о единственном украинце, который усилил бы Барселону, по мотивам ЛЧ.
УЕФА объявил символическую команду недели в Лиге чемпионов – обидчики Динамо и Шахтера в списке. Чудо-выстрел в ворота Шахтера признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов. Севилья нацелилась на звезду Шахтера.
Другие новости
Паулу Фонсека провел успешные переговоры с Ньюкаслом и договорился о солидной зарплате. Барселона посягает на Мбаппе – 90 млн должны помочь звезде отречься от мечты. Прокурор требует для Бензема длительное условное заключение за дело с шантажом.