Успех Зари и Ярмоленко

Украина дождалась первой еврокубковой победы этой осенью. Заря обыграла софийский ЦСКА в Лиге конференций благодаря шедевру Сайядманеша. Один гол решил судьбу противостояния. Впрочем, Виктор Скрипник все равно настроен покинуть луганский клуб. Будё-Глимт уничтожил Рому 6-ю голами и возглавил группу Зари.

Андрей Ярмоленко помог Вест Хэму разгромить Генк и оторваться от конкурентов в Лиге Европы с идеальными показателями. Украинец отыграл весь матч, принял участие в одной голевой атаке и получил среднюю оценку. В других матчах Лиги Европы Лион победил Спарту, Байер спас ничью с Бетисом, а Монзуль зафиксировала победу австрийцев.

Украина

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