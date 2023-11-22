Украина – Италия

Реакция на решение Хесуса Хиля Мансано не назначать пенальти в ворота Италии за фол против Михаила Мудрика прогнозируемо была бурной. Даже Испания критикует собственного арбитра, не пустившего Украину на Евро-2024: "Чистый пенальти на 92-й минуте". Звездный голкипер сборной Италии тоже признал, что 11-метровый могли назначить.

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Разоблачение Мудрика, СМИ объяснили, почему Мансано не дал пенальти – однозначный вердикт, Украина должна поехать на Евро.

Евро-2024

Завершился основной отбор на чемпионат Европы – во вторник сыграли последние матчи 10-го тура. Петраков пустил Хорватию на Евро-2024, Нидерланды избили карлика, Франция потеряла очки в Греции

Тренер европейской сборной ушел в отставку после выхода на Евро-2024 – его игроки пьянствовали перед ключевым матчем.

Определился уже 21 участник финальной части Евро-2024. Украина сыграет в плей-офф отбора – известны потенциальные соперники, 33% на плохую жеребьевку.

Другие главные события

Украина U-19 разбила Словакию и вышла в элит раунд квалификации на Евро-2024 с первого места группы.

Украина U-21 победила Азербайджан – "сине-желтые" выиграли 5-й матч в отборе к Евро, сохраняя лидерство в группе.

Львовские Карпаты получили болезненный удар от УЕФА – нынешний владелец должен выплатить колоссальные долги. Проблемы и у Вереса, который рискует стать банкротом – суд уже рассматривает дело.