Главные новости футбола 21 ноября: Украина узнала потенциальных соперников в плей-офф Евро, победы U-21 и U-19
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за вторник, 21 ноября.
Украина – Италия
Реакция на решение Хесуса Хиля Мансано не назначать пенальти в ворота Италии за фол против Михаила Мудрика прогнозируемо была бурной. Даже Испания критикует собственного арбитра, не пустившего Украину на Евро-2024: "Чистый пенальти на 92-й минуте". Звездный голкипер сборной Италии тоже признал, что 11-метровый могли назначить.
"Украину обокрали": Мудрик против УЕФА, Ребров выше "колхоза Петракова" и за что подгорело Цыганкову – "хватит ныть!".
"Украина должна ненавидеть нас": испанцы краснеют из-за "бесстыдного судейства" Мансано – почему все решила белоснежная форма?
Разоблачение Мудрика, СМИ объяснили, почему Мансано не дал пенальти – однозначный вердикт, Украина должна поехать на Евро.
Евро-2024
Завершился основной отбор на чемпионат Европы – во вторник сыграли последние матчи 10-го тура. Петраков пустил Хорватию на Евро-2024, Нидерланды избили карлика, Франция потеряла очки в Греции
Тренер европейской сборной ушел в отставку после выхода на Евро-2024 – его игроки пьянствовали перед ключевым матчем.
Определился уже 21 участник финальной части Евро-2024. Украина сыграет в плей-офф отбора – известны потенциальные соперники, 33% на плохую жеребьевку.
Другие главные события
Украина U-19 разбила Словакию и вышла в элит раунд квалификации на Евро-2024 с первого места группы.
Украина U-21 победила Азербайджан – "сине-желтые" выиграли 5-й матч в отборе к Евро, сохраняя лидерство в группе.
Львовские Карпаты получили болезненный удар от УЕФА – нынешний владелец должен выплатить колоссальные долги. Проблемы и у Вереса, который рискует стать банкротом – суд уже рассматривает дело.