Дебют Шевы

Андрей Шевченко дебютировал в Серии А во главе Дженоа с поражения Роме. Команда украинского специалиста за весь матч нанесла лишь один удар. "Грифоны" почти удержали ничью, но Моуринью выиграл поединок гениальной заменой.

18-летний африканец оформил дубль, стал героем встречи и испортил Шевченко старт клубной карьеры. Шева прокомментировал игру и оценил перспективы Дженоа на сезон. Пока что генуэзцы находятся в зоне вылета.

Увольнение Сульшера

Манчестер Юнайтед отправил Уле Гуннара Сульшера в отставку после позорного поражения от Уотфорда. Клуб определился с временной заменой норвежцу – к следующему матчу "дьяволов" готовит Майкл Каррик. Сульшер получит солидную компенсацию за увольнение.

Манкунианцы продолжают поиск нового тренера. Приоритетный вариант с Зиданом отпадает – Зизу нашел две причины, чтобы отказать МЮ. Роналду выбрал своего фаворита на вакантное тренерское кресло, а в прессе пишут о Маурисио Почеттино.

Украина

Минай упустил победу над Ингульцом – Селезнев забил дебютный гол в сезоне и первый за 5 лет не с пенальти. Ворскла разбила Мариуполь с 2+2 Тилля и грубыми ляпами голкипера – полтавчане догнали СК Днепр-1 на третьей строчке УПЛ. Десна дома проиграла Колосу – все решило удаление Селина.