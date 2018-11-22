Главные новости футбола 21 ноября: определились все корзины жеребьевки Евро-2020, новый контракт Цитаишвили с Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 ноября.

Сборная Украины

По итогам заключительного тура Лиги наций определились все корзины для жеребьевки квалификации Евро-2020. Сборная Украины попала во вторую корзину – стали известны команды, против которых мы точно не сыграем.

Турецкие СМИ похвалили сборную Украины за матч против их команды и отметили необходимость увольнения Мирчи Луческу.

"Футбол 24" узнал мнение эксперта о матче Украина – Турция, а также собрал реакцию соцсетей на данный товарищеский поединок.

Лига наций

"Футбол 24" подытожил групповой турнир Лиги наций, который сложился удачно для сборной Украины. Также стали известны все потенциальные соперники "сине-желтых" в плей-офф турнира, который состоится в марте 2020 года.

УЕФА объявил календарь Лиги наций 2020/21. Турнир начнется в сентябре 2020 года и пройдет по аналогичному формату.

Испанские СМИ назвали Украину одним из главных сюрпризов Лиги наций.

Другие топ-события дня

Шахтер стал лучшей командой Европы по нескольким статистическим показателям. Шесть воспитанников Олимпика дисквалифицированы за участие в договорных матчах, а Комитет этики и честной игры официально передал на рассмотрение ФФУ два дела.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин благодаря удачной игре за национальную команду может сыграть за Леганес и в чемпионате Испании. Другой игрок "сине-желтых" Александр Зинченко поразил фанатов Манчестер Сити своей игрой в матче Украина – Турция.

В СМИ появились слухи о предстоящем увольнении Евгения Красникова из Динамо, однако сам вице-президент киевского клуба подобную информацию опроверг.

Форвард Динамо Георгий Цитаишвили продлил контракт с клубом. Это уже 4-й молодой игрок Динамо с новым соглашением – раньше Динамо продлило Николая Шапаренко, Владимира Шепелева и Виталия Миколенко.

В последнее время активно звучала информация, что Цитаишвили может перейти в Шахтер или Зенит.