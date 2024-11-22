Манчестер Сити определился с главным тренером. Андрей "Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21.11.2024.

Украина

Лунин услышал болезненный вердикт от Анчелотти – надежда на последний шанс перед Лигой чемпионов.

Яремчук получил предостережение из Греции – украинца могут отправить в другую команду уже зимой.

Зинченко рискует покинуть Арсенал – финалист Лиги чемпионов заинтересовался украинцем.

Тренер именитого клуба просматривал лидера Динамо на матче сборной, но переключился на другого украинца.

Лидер Полесья подписал предварительный контракт с другим клубом УПЛ – он оказался ненужен Буткевичу и Ко.

Зинченко довел россиян и европейцев до истерики, албанцы признали фейл судьи – кто незаменимая звезда Украины в больших играх.

Гармаш тренируется с командой Второй лиги – тренер на него не рассчитывает.

Сабо видит лишь два топ-клуба для Забарного: "В ближайшее время его могут забрать у Борнмута".

Экс-игрок сборной Украины признался, что имеет паспорт гражданина другого государства.

Мир

Гвардиола продлил контракт с Манчестер Сити, клуб выступил с официальным заявлением.

"Лунин не подозревал, что это происходит": тренер Реала рассказал о "сговоре" с Куртуа за спиной украинца.

УЕФА признал безумную ошибку VAR с офсайдом – она стоила звезде АПЛ гола в матче Лиги наций.

Легенду сборной Польши задержали за неуплату налогов: он – часть большого расследования.

Барселона готовится к амбициозным трансферам – лидер Байера, капризная звезда Милана и обидчик Реала подают сигналы.

Аморим определился с приоритетным трансфером МЮ – три кандидата на одну позицию.

Клуб АПЛ дал своему тренеру два матча на исправление ситуации – Зинченко может его "уволить".

"Много лжи": Луческу оценил решение УЕФА присудить Румынии техническую победу над Косово.