Чемпионат иира

Во второй день Мундиаля состоялось три встречи. Англия сокрушила Иран в кровавом матче, забив 6 голов. Сака оформил дубль, Кейн отдал 2 ассиста, а иранский голкипер пролил первую кровь на турнире.

Нидерланды были близки к провалу, 84 минуты не могли точно пробить, но в итоге выгрызли победу над солидным Сенегалом. Бейл спас Уэльс от поражения США, заработав пенальти на последних минутах.

Сегодня на ЧМ-2022 сыграют еще 4 матча. Месси стартует против Саудовской Аравии, Польша встретится с Мексикой, Франция постарается победить Австралию, а Тунис попытается остановить Данию.

Украина

Динамо минимально обыграло Верес и сравнялось с Зарей. Единственный гол во встрече забил Цыганков – Виктору удался шедевр после детской ошибки. Мирча Луческу подверг критике игроков Динамо, несмотря на положительный результат.

Ингулец переиграл Львов, опустив "горожан" на дно таблицы – Бартулович одержал дебютную тренерскую победу. Шахтер не будет проводить перенесенные матчи УПЛ в 2022 году.

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