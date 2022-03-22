Украина

Братья Суркисы, cбегая из Украины, вывезли более 17 млн ​​долларов, гражданку России и двух мужчин призывного возраста. Оккупанты расстреляли соучредителя фан-клуба Манчестер Юнайтед в Киеве. Родившийся в России голкипер взял в руки оружие и воюет за Украину.

Футболистка сборной Украины перешла в лагерь соперника по Лиге чемпионов. Бека Вачиберадзе продолжит карьеру в чемпионате Грузии. Рангель официально покинул Ворсклу. Юный украинец чудом получил приглашение в итальянский клуб.

Интервью Шевченко

Андрей Шевченко продолжает воевать на информационном фронте. Легенда дал интервью Джейми Реднаппу о войне в Украине. Шева не сдержал эмоций, рассказывая об ужасных событиях. Он рассказал об отношении своих детей к войне, а также заявил, что отношения с Россией никогда не станут прежними. Андрей объяснил, почему лидерам сборной Украины важно продолжать играть в футбол.

Поддержка из-за границы

Левандовски поддержал украинский народ: "Мы чувствуем эту войну чуть больше других стран". Экс-капитан сборной Финляндии приютил украинских беженцев в своем доме. "Федерер и Джокович за нас, Надаль молчит", – Стаховский рассказал о поддержке элитными теннисистами. Нидерландский клуб придумал оригинальную акцию по поддержке детей-беженцев из Украины.