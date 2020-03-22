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Главные новости футбола 21 марта: Дибала подхватил коронавирус, скончался бывший президент Реала

07:00 50 Читати українською
Главные новости футбола 21 марта: Дибала подхватил коронавирус, скончался бывший президент Реала
Дибала и Ругани заболели COVID-19

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 марта.

Коронавирус COVID-19

Опасная болезнь продолжает собирать жертвы. Умерли два сотрудника Аталанты, а также бывший президент Реала.

Кроме того, коронавирусом заразились форвард Ювентуса Пауло Дибала и легенда Милана Паоло Мальдини вместе со своим сыном.

"Я еще никогда не чувствовал себя настолько плохо" – ужасы коронавируса глазами игрока, отец которого выигрывал Лигу чемпионов, играл с Шевченко и бил Динамо.

Украина

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук признался, почему не продал Хорхе Карраскаля в Шахтер или Динамо. Еще одно интересное заявление прозвучало по поводу трансфера Марьяна Шведа в Севилью.

Александр Шовковский отказался от должности в Кабмине, а Мирон Маркевич считает, что сезон 2019/20 в Украине могут не доиграть.

Александр Зинченко поразил журналистов аналитического портала, которые подготовили отдельный материал о хавбеке сборной Украины.

Мир

Роналдиньо исполнилось 40 лет – свой юбилей легендарный бразилец встретил в тюрьме. Другой бразильский форвард – Неймар – готов принять все условия Барселоны для возвращения в каталонский клуб.

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