Украина

Большие проблемы у Олимпика. Владелец клуба Владислав Гельзин получил длительную дисквалификацию по мотивам скандального матча с Шахтером. Бизнесмена отстранили от футбольной деятельности на 5 лет. Гельзин не уверен, что Олимпик продолжит существование. Появились слухи, что Яя Туре покинул донецкий клуб.

Александр Рыбка стал игроком Металла – экс-голкипер Динамо, Шахтера и сборной Украины будет выступать в Первой лиге. Сумасшедшая ничья отложила выход Вереса в УПЛ, закрученная интрига за топ-3 Первой лиги, фиаско Волыни с курьезом.

Сборная Украины потеряла еще одного игрока – Виктора Корниенко отправили в лазарет. Андрей Павелко оценил вероятность ухода Андрея Шевченко из сборной Украины. Национальная команда на Евро-2020 сыграет в обновленной форме.

Наши за границей

Руслан Малиновский признан лучшим игроком Серии А в мае. "Малиновский – главная фигура на шахматной доске Аталанты": цифры, которые сделали украинца MVP в Италии.

Гент отметил впечатляющую результативность Яремчука – Роман в шаге от невероятного рекорда. Альбасете Романа Зозули досрочно попрощался с Сегундой.

Сергей Ребров получил экзотический вариант продолжения карьеры – украинца хочет переманить победитель азиатской Лиги чемпионов. АЕК также не оставляет попыток подписать Реброва.

Мир

Официально изменилось место проведения Копа Америка-2021. Проблем может возникнуть еще больше – Аргентина остановила все футбольные соревнования из-за коронавируса.

Бавария попрощалась с Дугласом Костой, а экс-звезда Шахтера быстро нашел себе новый клуб. Килиан Мбаппе, по словам агента, согласовал личный контракт с Реалом. Кун Агуэро и Мемфис Депай летом станут игроками Барселоны.

Челси включился в борьбу за Кейна – лондонцы готовы предложить одну из своих звезд. Вулверхэмптон объявил об уходе главного тренера после завершения сезона. Гарет Бейл в 31 думает о завершении карьеры.