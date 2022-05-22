Украина

Российские оккупанты обстреляли еще один стадион Харькова – его использовала сборная Украины.

Следующий сезон УПЛ могут отыграть в революционном сокращенном виде.

Воспитанник Карпат погиб в зоне боевых действий.

Товарищеский матч сборной Украины с ДР Конго не состоится.

Киевское Динамо получило первого потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.

Топ-матчи дня

Лион обыграл Барселону и выиграл женскую Лигу чемпионов – чудо-гол в стиле французской легенды стал украшением финала.

Аталанта осталась без еврокубков, проиграв в последнем матче сезона. Ювентус в прощальном матче двух лидеров уступил Фиорентине.

РБ Лейпциг выиграл Кубок Германии – первый трофей в истории клуба.

Хет-трик Мбаппе сразу после нового контракта с ПСЖ, прощание Ди Марии, ассист и вылет украинца во Франции – Лига 1 завершена.

Мир

Килиан Мбаппе официально продлил контракт с ПСЖ, оставив Реал ни с чем. Именно мадридцы считались фаворитом на подписание форварда.

Команде Виталия Миколенко угрожают вылетом из АПЛ через кабинеты. Конкуренты Эвертона уже подали жалобу.