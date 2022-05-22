Главные новости футбола 21 мая: Мбаппе остается в ПСЖ, Миколенко могут выгнать из АПЛ, смерть футболиста на войне
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 мая.
Украина
Российские оккупанты обстреляли еще один стадион Харькова – его использовала сборная Украины.
Следующий сезон УПЛ могут отыграть в революционном сокращенном виде.
Воспитанник Карпат погиб в зоне боевых действий.
Товарищеский матч сборной Украины с ДР Конго не состоится.
Киевское Динамо получило первого потенциального соперника в квалификации Лиги чемпионов 2022/23.
Топ-матчи дня
Лион обыграл Барселону и выиграл женскую Лигу чемпионов – чудо-гол в стиле французской легенды стал украшением финала.
Аталанта осталась без еврокубков, проиграв в последнем матче сезона. Ювентус в прощальном матче двух лидеров уступил Фиорентине.
РБ Лейпциг выиграл Кубок Германии – первый трофей в истории клуба.
Хет-трик Мбаппе сразу после нового контракта с ПСЖ, прощание Ди Марии, ассист и вылет украинца во Франции – Лига 1 завершена.
Мир
Килиан Мбаппе официально продлил контракт с ПСЖ, оставив Реал ни с чем. Именно мадридцы считались фаворитом на подписание форварда.
Команде Виталия Миколенко угрожают вылетом из АПЛ через кабинеты. Конкуренты Эвертона уже подали жалобу.