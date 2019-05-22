Главные новости футбола 21 мая: Карпаты потерпели фиаско с Черноморцем, лидер сборной Украины приблизился к Серии А

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 мая.
Украина
Столичный Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание – видео голов и обзор матча 30-го тура УПЛ.
Одесский Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Полтавская Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй шестерке. Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча.
Европа
Килиан Мбаппе разозлился на ПСЖ из-за Томаса Тухеля. Парижане могут избавиться от главного бомбардира.
Ювентус нашел неожиданную замену Массимилиано Аллегри.
Легенда Челси вскоре трудоустроится в лондонском клубе.
Футбол 24 подвел для Вас итоги сезона испанской Примеры, будет интересно.
Украинцы за рубежом
Один из лидеров сборной Украины имеет шанс продолжить карьеру в итальянском гранде.
Все выступления наших ребят за рубежом за прошедшую неделю в эксклюзивном обзоре от Футбол 24.
Экс-тренер Динамо может возглавить турецкий гранд, хотя его команда уже стала триумфатором в европейском чемпионате.