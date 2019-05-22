Главные новости футбола 21 мая: Карпаты потерпели фиаско с Черноморцем, лидер сборной Украины приблизился к Серии А

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 мая.

Украина

Столичный Арсенал-Киев и Олимпик расписали боевую ничью в матче за выживание – видео голов и обзор матча 30-го тура УПЛ.

Одесский Черноморец уверенно победил Карпаты и покинул зону вылета – видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

Полтавская Ворскла одолела Десну в дуэли за первое место во второй шестерке. Десна – Ворскла – 0:1 – видео гола и обзор матча.

Европа

Килиан Мбаппе разозлился на ПСЖ из-за Томаса Тухеля. Парижане могут избавиться от главного бомбардира.

Ювентус нашел неожиданную замену Массимилиано Аллегри.

Легенда Челси вскоре трудоустроится в лондонском клубе.

Футбол 24 подвел для Вас итоги сезона испанской Примеры, будет интересно.

Украинцы за рубежом

Один из лидеров сборной Украины имеет шанс продолжить карьеру в итальянском гранде.

Все выступления наших ребят за рубежом за прошедшую неделю в эксклюзивном обзоре от Футбол 24.

Экс-тренер Динамо может возглавить турецкий гранд, хотя его команда уже стала триумфатором в европейском чемпионате.