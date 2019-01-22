Главные новости футбола 21 января: Шахтер подписал Сикана, Боатенг перешел в Барселону, Лебеденко – в Луго

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 января.

Украина

Юный форвард Карпат Даниил Сикан перешел в Шахтер, подписав контракт на 3 года. "Горняки" выиграли борьбу за 17-летнего нападающего у Динамо и 3-х клубов Западной Европы. Ранее сам Сикан отказался продлевать соглашение с львовским клубом. К слову, защитник Александрии Валерий Бондаренко перейдет в Шахтер летом – Владимир Шаран подтвердил будущий трансфер.

Также Карпаты потеряли еще одного игрока – Орест Лебеденко подписал контракт с Луго, а Олег Голодюк находится на просмотре в Халадаше.

Динамо узнало очередного соперника на сборах в Испании – им станет норвежская Волеренга.

Евгений Коноплянка вернулся в общую группу Шальке после болезни.

Трансферы Европы

Барселона официально подписала Кевина-Принса Боатенга. Известный хавбек перешел на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Бывший защитник Динамо Евгений Хачериди хочет продолжить карьеру в Германии.

Экс-игрок Челси и сборной Англии Эшли Коул перешел в Дерби Каунти, который возглавляет его экс-одноклубник Фрэнк Лэмпард. Еще один бывший игрок "трех львов" Глен Джонсон объявил о завершении карьеры.

Не приобретениями едиными – хавбек Манчестер Юнайтед Скотт Мактоминай продлил контракт с клубом.

Другие главные события

Ювентус разгромил Кьево и сохранил уверенное лидерство в чемпионате Италии. Криштиану Роналду впервые в итальянской карьере не забил пенальти. Милан уверенно победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов.

На Кубке Азии-2019 Австралия, Япония и ОАЭ вышли в 1/4 финала. В Боливии произошла трагедия – автобус с командой сорвался в пропасть, есть погибшие.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский вместе с двумя партнерами по Генку входит в топ-5 самых результативных атакующих трио Европы.

"Футбол 24" подытожил главные события европейского уикенда.