Украина

Юрий Вернидуб возглавил Кривбасс. Тренер будет совмещать работу в клубе со службой в ВСУ.

Продолжается обсуждение формата проведения чемпионата Украины 2022/23. В УПЛ рассказали о нюансах проведения новой кампании. Позже появилась информация, что соревнования будут проходить в трех локациях.

Динамо снова уезжает из Украины. Киевляне уже завершили первый этап сборов.

Сборная Украины U-21 получила соперника в плей-офф отбора к Евро-2023 – результаты жеребьевки.

Трансферы

Черноморец объявил о трансфере экс-игрока Динамо и сборной Украины. Это первый новичок одесситов в межсезонье.

Аталанта определила судьбу Малиновского – украинца хотел Ювентус.

Андрей Ярмоленко имеет "неоднозначное" предложение от новичка АПЛ.

Михаил Мудрик остается в звездном шорт-листе Ювентуса. Туринцы рассматривают несколько кандидатур на усиление состава, среди них и украинец.

Марио Гётце вернулся на родину – чемпиона мира за смешные деньги подобрал победитель Лиги Европы.

Мир

Стартовал розыгрыш Лиги чемпионов 2022/23 – результаты матчей.

Барселона переедет из Камп Ноу на другой стадион из-за реконструкции легендарной арены.

Карлос Тевес официально начал тренерскую карьеру.