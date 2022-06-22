Главные новости футбола 21 июня: Вернидуб возвращается в УПЛ, сборная Украины получила соперника за путевку на Евро
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июня.
Украина
Юрий Вернидуб возглавил Кривбасс. Тренер будет совмещать работу в клубе со службой в ВСУ.
Продолжается обсуждение формата проведения чемпионата Украины 2022/23. В УПЛ рассказали о нюансах проведения новой кампании. Позже появилась информация, что соревнования будут проходить в трех локациях.
Динамо снова уезжает из Украины. Киевляне уже завершили первый этап сборов.
Сборная Украины U-21 получила соперника в плей-офф отбора к Евро-2023 – результаты жеребьевки.
Трансферы
Черноморец объявил о трансфере экс-игрока Динамо и сборной Украины. Это первый новичок одесситов в межсезонье.
Аталанта определила судьбу Малиновского – украинца хотел Ювентус.
Андрей Ярмоленко имеет "неоднозначное" предложение от новичка АПЛ.
Михаил Мудрик остается в звездном шорт-листе Ювентуса. Туринцы рассматривают несколько кандидатур на усиление состава, среди них и украинец.
Марио Гётце вернулся на родину – чемпиона мира за смешные деньги подобрал победитель Лиги Европы.
Мир
Стартовал розыгрыш Лиги чемпионов 2022/23 – результаты матчей.
Барселона переедет из Камп Ноу на другой стадион из-за реконструкции легендарной арены.
Карлос Тевес официально начал тренерскую карьеру.