Украина – Австрия

Подопечные Андрея Шевченко проиграли Австрии в третьем туре чемпионата Европы – видео гола и обзор матча. Соответственно, австрийцы финишировали вторыми в группе C и сыграют с Италией в 1/8 финала. Украина заняла 3 место и вынуждена ждать завершения группового турнира во всех квартетах. Если "сине-желтые" войдут в четверку лучших третьих команд, то продолжат борьбу на Евро.

Андрей Шевченко объяснил причины неудачи сборной, а в соцсетях раскритиковали национальную команду после досадного поражения, которое может положить конец надеждам на плей-офф.

Евро-2020

В других матчах Нидерланды разгромили Северную Македонию. Горан Пандев провел последний матч за национальную команду, а знаменитого форварда отметили даже соперники. Дания уничтожила Россию и выбила ее из турнира. После двух поражений на старте датчане сумели квалифицироваться в плей-офф. Бельгия обыграла Финляндию и помогла Украине, ведь команда Шевченко обошли Суоми в рейтинге третьих мест. Для путевки в плей-офф "сине-желтым" нужно обойти еще хотя бы одну третью команду из 3-х групп.

Соответственно, определились уже две пары 1/8 финала. Италия сыграет с Австрией, а Дания будет противостоять Уэльсу. Также досрочно вышли в плей-офф Чехия, Англия, Швеция и Франция. Швейцария гарантировала себе место в топ-4 лучших третьих команд.

Серьезная потеря у сборной Франции. Усман Дембеле травмировался и выбыл минимум на 3 месяца.

Другие главные события

Украинский футболист решающим голом вывел свою команду в элиту польского футбола.

Две легенды Ворсклы завершили карьеру и вошли в тренерский штаб полтавчан.

Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет сформировать дуэт Месси-Роналду в лагере "сине-гранатовым".

Чемпион Италии Интер подпишет Хакана Чалханоглу, который станет свободным агентом, не согласовав новый контракт с Миланом.