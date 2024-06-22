Сборная Польши повторила "достижение" команды Фоменко с Евро-2016. Украина после победы над Словакией остается в игре. "Футбол 24" представляет дайджест главных событий 21 июня.

Украина

Украина одержала волевую победу над Словакией. Ангел-хранитель Яремчук с его магическим касанием и игрок матча Шапаренко удержали сборную на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча Словакия – Украина.

"Яйца сборная имеет": голодные собаки Реброва под присмотром Ким Чен Ына в обзоре соцсетей. Шапи – "Золотой мяч", Яремчук и Трубин божат.

Ребров прокомментировал победу над Словакией. Изменения после Румынии, Трубин вместо Лунина и кричал ли в перерыве.

"Яремчук сыграл в стиле Месси": легенда Динамо будет спать спокойно, хотя победа над Словакией – не идеальна.

Я не получил никаких объяснений от Реброва: Лунин прокомментировал дебютную победу Украины на Евро-2024.

Первая лига пополнится новым клубом. Неожиданный участник на базе известной команды.

Остальное Евро и Копа

Нидерланды остановили жалкую Францию без Мбаппе. Обеспечили первый вылет на Евро-2024, VAR скандально отменяет гол Симонса, Гризманн берет звание промах турнира.

Польша проиграла Австрии и вылетает из Евро-2024. Соседи кричат о судейском убийстве, выход Левандовски стал роковым. Ранее после 2 туров на чемпионате Европы вылетала Украина в 2016 году.

Аргентина стартовала с победы на Копа Америка. Месси исправился ассистом за упущенные выходы один на один.