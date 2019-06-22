Главные новости футбола 21 июня: Торрес завершает карьеру, Зозуля не может сменить клуб в Испании из-за своей репутации

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июня.

Украинцы за рубежом

Роман Зозуля имеет шанс оказаться в клубе Примеры. Помешать этому трансферу могут стать обвинения украинца в нацизме от испанских фанатов.

Руслан Малиновский получил еще одно предложение от итальянского клуба. Еще одна команда Серии А намерена усилиться молодым талантом Динамо.

Один из лидеров сборной Украины также может перебраться в чемпионат Италии.

Александр Зинченко подписал новый контракт с Манчестер Сити, чем осчастливил болельщиков "горожан". Футбол 24 собрал для Вас самые яркие реакции манчестерских фанатов, что украинец остается в Англии.

Европа

Фернандо Торрес шокировал заявлением о завершении футбольной карьеры. Футбол 24 вспомнил лучшие моменты с участием испанца, а также собрал реакцию футбольго мира на заявление легенды.

Экс-голкипер Челси возвращается в лондонский клуб, но уже не на вратарскую позицию.

Реал решил отказаться от приобретения Неймара, стали известны причины такого решения.

Украина

Дарио Срна взял пример с Торреса и также объявил, что повесил бутсы на гвоздь. Хорват получил очень ответственную должность в Шахтере.

Украинский чемпион мира-2019 получил предложения принять грузинское гражданство, вингер Динамо не замедлил с ответом.

Экс-игрок сборной Украины неожиданно решил податься в депутаты.

Футбол 24 собрал для Вас поражающую статистику и рейтинги прошлого сезона УПЛ.