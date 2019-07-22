toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ГАРЕТ БЕЙЛ ШАХТЕР

Главные новости футбола 21 июля: Динамо неожиданно уступило в спарринге, Зидан анонсировал уход Бэйла из Реала

07:00 113 Читати українською
Главные новости футбола 21 июля: Динамо неожиданно уступило в спарринге, Зидан анонсировал уход Бэйла из Реала
Динамо неожиданно уступило в спарринге Колосу / Фото ФК Динамо

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 июля.

Украина

У Динамо был насыщенный день, команда провела 2 спарринга. В первом матче киевляне расписали мировую с ФК Оболонь-Бровар. Вашему вниманию видео лучших моментов матча.

Во втором поединке "бело-синие" потерпели неожиданное поражение в поединке с новичком УПЛ. Видеообзор матча также доступен на Футбол 24. Главный тренер Динамо шокировал болельщиков послематчевым комментарием.

Еще один новичок УПЛ СК Днепр-1 устроил товарищескую перестрелку с Ворсклой, где молодой форвард Динамо отметился хет-триком.

Европа

Зинедин Зидан объявил, что Гарет Бейл скоро покинет Реал. Агент игрока сразу дал резкий ответ французскому специалисту. Мадридцы могут использовать Бейла, чтобы подписать форварда ПСЖ Неймара.

На Международном кубке чемпионов встретились Ювентус и Тоттенхэм. Соперники устроили настоящее шоу красивого футбола. Предлагаем вам посмотреть самые яркие моменты встречи.

Звездный новичок Манчестер Юнайтед начинает оправдывать заплаченную за него кругленькую сумму. Футбол 24 оценил уровень нового игрока МЮ в последнем спарринге.

Хавбек Реала находится в шаге от перехода в лагерь принципиального соперника. Этот трансфер удивит всех.

Украинцы за рубежом

Итальянский журналист высоко оценил шансы Руслана Малиновского покорить Серию А.

Тем временем сам хавбек сборной Украины во втором матче подряд отличился результативными действиями за Аталанту.

blog_ava
ПСЖ в ближайшее время оформит трансфер Идриссы Гуйе
07:30
27
Теги
Мир Дайджест
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
34
мин
Арарат-Армения
18:00
Линкольн Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук