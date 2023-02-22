Лига чемпионов

Реал уничтожил Ливерпуль на Энфилде, хотя начал с 0:2. Дарвин забил пяткой, Винисиус оформил дубль, а Куртуа и Алиссон обменялись дикими фейлами.

Наполи красиво разбил Айнтрахт и заглядывает в четвертьфинал Лиги чемпионов. Хвича простил с пенальти, но все исправил, а немцы потеряли лидера атак.

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала ЛЧ. Манчестер Сити поехал в гости к Лейпцигу, а Интер принимает Порту. Анонсы в скором времени появятся на сайте.

Украина

Динамо готовит продажу еще двух лидеров – источник назвал игроков, которые могут покинуть Киев летом. Шахтер обнародовал заявку на решающий матч Лиги Европы против Ренна. Евгений Селезнев намекнул на завершение карьеры.

Мир

Неймар определился по поводу будущего в ПСЖ. "Барсагейт" может повлиять на заявку Украины на ЧМ-2030 – правительство Испании опасается санкций ФИФА. Лидс официально объявил о назначении нового главного тренера.