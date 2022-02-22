Главные новости футбола 21 февраля: Довбик серьезно травмировался, Динамо победно закончило сборы
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 февраля.
Украина
Динамо обыграло латвийцев в своем последнем спарринге на зимних сборах. Краткие выводы: 3 дилеммы Луческу перед возобновлением УПЛ, джокеры показали себя получше, 2 победителя зимы 2022. Динамо вернулось в Киев из Турции.
Артем Довбик получил травму – форвард пропустит ключевые матчи сборной Украины. Николай Морозюк официально вернулся в УПЛ. Верес может распрощаться с 10 игроками – все из-за споров по зарплате. Труа не обращался в Динамо относительно возвращении Жерсона.
Трансферы
Реал готовит новый контракт для Винисиуса – клуб хочет сберечь бразильца. Бейл решил покинуть Мадрид – на опальную звезду уже есть претенденты. Неймар выбрал чемпионат, в котором он хочет продолжить карьеру. Дест может перейти в Рому – Барселона повесила ценник.
Другие новости
Локомотив заявил Мампасси россиянином – защитник выступал за юниорскую сборную Украины. Роналду продал элитную недвижимость в Нью-Йорке – Криштиану потерял более 10 млн евро. Венгер может трудоустроиться в ПСЖ.