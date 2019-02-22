Главные новости футбола 21 февраля: Динамо вышло в 1/8 ЛЕ и узнало потенциальных соперников, Шахтер покинул турнир

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 февраля.

Динамо вышло в 1/8 финала Лиги Европы, Шахтер покинул турнир

В матче 1/16 финала Динамо победило Олимпиакос. Единственный забитый мяч в активе Франа Соля – этот гол стал дебютным для испанца за киевскую команду. Эта победа позволила команде Александра Хацкевича выйти в 1/8 финала Лиги Европы – видео гола и обзор матча. К слову, поединок в Киеве посетили почти 50 тысяч болельщиков.

Александр Хацкевич прокомментировал победу своих подопечных.

Киевляне остались единственным представителем Украины в еврокубках, так как Шахтер уступил Айнтрахту в ответном матче со счетом 1:4. "Горняки" пропустили дважды в середине первого тайма. Во второй половине игры дончане отыграли один гол, но хозяева забили еще 2 мяча и прошли в 1/8 финала – видео голов и обзор поединка.

Наставник Шахтера Паулу Фонсека назвал поражение своих подопечных заслуженным.

Жеребьевка 1/8 финала пройдет 22 февраля в 14:00 по Киеву – Динамо узнало всех потенциальных соперников. К слову, киевляне не смогут сыграть против Зенита и Краснодара, ведь УЕФА продолжит разводить украинские и российские клубы.

Лига Европы

В других поединках Генк потерпел фиаско в матче против Славии. Руслан Малиновский провел на поле весь поединок, но не помог команде пройти в следующую стадию. Также в 1/8 финала без проблем прошли Интер, Челси, Наполи, Динамо Загреб и Зальцбург.

Арсенал одолел БАТЭ после поражения в первой игре, а Ярослав Ракицкий помог Зениту победить Фенербахче. Украинец отыграл весь матч. Ренн на выезде довольно неожиданно одолел Бетис и вышел в 1/8 финала.

Таким образом Динамо и еще 15 команд ожидают жеребьевку, которая пройдет в швейцарском Ньоне.

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