УПЛ

15-й тур УПЛ продолжился тремя матчами. Ворскла и Ингулец разошлись миром, а Шахтер переиграл Рух на НСК Олимпийский. В заключительном поединке воскресенья Динамо спасло ничью с Десной, забив с пенальти на последних минутах – видео голов и обзор матча. Мирча Луческу высказал свое недовольство результатом игры и работой судейской бригады.

УАФ начала расследование "языкового скандала" между тренером Львова и арбитром матча с Колосом.

Александр Шовковский может стать главным тренером Черноморца. Напомним, легенда сейчас является депутатом Киевсовета и ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины.

Топ-чемпионаты

Жозе Моуринью снова проиграл – обидчиком Тоттенхэма стал лондонский Вест Хэм. Манчестер Сити одолел Арсенал и довел победную серию до 18-ти матчей. Александр Зинченко отыграл весь поединок.

Милан крупно уступил Интеру в битве лидеров Серии А. Теперь именно "нерадзурри" возглавляют турнирную таблицу. Аталанта перестреляла Наполи – из украинцев на поле вышел только Руслан Малиновский.

Барселона не сумела обыграть Кадис и упустила шанс сократить отставание от лидера Ла Лиги.

РБ Лейпциг разгромил Герту и приблизился к Баварии, а ПСЖ неожиданно проиграл Монако.

Мир

Евро-2020: Великобритания предложит УЕФА провести все матчи турнира у себя. Окончательное решение о судьбе соревнований ожидается в марте.

Мама Роналдинью умерла после продолжительной борьбы с COVID-19.