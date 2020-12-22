В Динамо будут определенные изменения / официальный сайт клуба

Украина

Прогресс Динамо, качели Шахтера: схемы и цены большой пятерки, а также польза от эпидемии в первом круге УПЛ 2020/21.

Мирча Луческу возьмет Сидклея на сборы с Динамо. Как известно, бразилец давно не играет за Коринтианс, который арендовал защитника до конца года.

Трансферы

Артем Шабанов может покинуть Динамо уже зимой. Защитник киевлян уже имеет несколько вариантов – один из них в Европе. Также Динамо якобы интересуется форвардом из Узбекистана. Мирча Луческу обозначил главные зимние трансферные приоритеты киевского клуба.

Виктор Коваленко заинтересовал 3 клуба Серии А, а Александр Зинченко попал на радары Ювентуса и Наполи.

Артем Милевский согласовал контракт с Рухом, убеждает СМИ, которое опубликовало детали будущего соглашения.

Мир

Трагедия во Франции – после матча чемпионата погиб сотрудник одного из клубов.

Лионель Месси поразил новым заявлением о своем будущем в Барселоне – приверженность заменила возмущение. Также аргентинец получил рекордный трофей "Пичичи".

Знаменитые близнецы из Бундеслиги объявили о завершении карьеры. Им лишь в следующем году исполнится 32.

Челси без проблем разобрался с Вест Хэмом в чемпионате Англии. Андрей Ярмоленко опять не появился на поле.

"Футбол 24" традиционно подвел итоги европейского уикенда.