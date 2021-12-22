Наши за границей

Дженоа удержала ничью с Аталантой. Андрей Шевченко празднует первый громкий успех в Италии, а Руслан Малиновский получил самую высокую оценку в команде. Роман Яремчук попал в символическую сборную чемпионата Португалии. Александр Зинченко выносит приговор самым богатым владельцам и конкуренту – "у украинца есть то, чего не хватает многим игрокам АПЛ".

Украина

Виталий Миколенко ждет завершения трансфера в Эвертон. Он был близок к переходу в Манчестер Юнайтед, а также был на радарах Ливерпуля. Андрей Тотовицкий покинул Десну и уже договорился с новым клубом.

Александр Петраков поделился ожиданиями от молодежной сборной Украины. Анатолий Трубин оказался среди лучших молодых игроков Лиги чемпионов. Владимир Шаран до сих пор не согласился возглавить Минай – у клуба есть список альтернатив.

Европа

Барселона в большинстве не обыграла везучую Севилью. Кунде получил красную карточку за бросок мяча в лицо Альбе. Арсенал уверенно вышел в полуфинал Кубка лиги. Ювентус одержал непростую победу и поднялся в топ-5 Серии А.

Манчестер Юнайтед нацелился на аргентинского нападающего, которым интересуется Шахтер. Хави сформировал "черный список" на январь – в пятерку неудачников попал игрок с самой большой зарплатой в Барсе. Реал сообщил о новых случаях коронавируса.