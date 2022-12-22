Украина

Руслан Ротань официально стал новым главным тренером Александрии. Специалист будет совмещать работу в клубе с должностью наставника молодежной сборной Украины.

Шахтер был близок к подписанию чемпиона мира и звездного призера ЧМ-2022. Шахтер сорвал трансфер из-за несвоевременного правила ФИФА. А еще "горняков" заставляют платить 9 миллионов за пустоту.

Наши за границей

Руслан Малиновский остается на радарах Марселя и может "выгнать" провального бразильца за 20 млн евро. Роман Яремчук получил травму. Александр Зинченко получил вердикт по поводу участия в первом матче АПЛ после ЧМ-2022.

Мир

Ювентус могут дисквалифицировать из еврокубков – футболистам также грозит наказание. Анчелотти прокомментировал слухи о сборной Бразилии, дав четкий сигнал Реалу.

Месси едва не пострадал, игроков эвакуировали вертолетом – Аргентина безумно отпраздновала победу на ЧМ-2022. Сборная Марокко в полном составе решила отказаться от призовых за ЧМ-2022, чтобы помочь бедным.