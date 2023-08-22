Украина

Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины на матчи с Англией и Италией в отборе на Евро-2024. Не обошлось без сюрпризов. В частности, отсутствует Руслан Малиновский, на днях перешедший из Марселя в Дженоа.

Автор исторического дубля и обидчик Динамо – УПЛ объявила лучших по итогам четвёртого тура.

СК Днепр-1 нашел замену Кучеру в Испании – клуб уже ждет нового тренера.

Александр Ярославский может снова вернуться в Металлист. Правда, для этого нужно одно условие.

Михаила Мудрика жестко высмеяли за игру с Вест Хэмом, но адекватные фаны Челси сохраняют веру в украинца.

Сборная Украины рискует потерять полуфиналиста Евро. У игрока есть шанс сменить футбольное гражданство.

Николай Кухаревич отличился первым голом в Англии – видео результативного дебюта украинца.

Трансферы

Анатолий Трубин может получить помощь от Манчестер Юнайтед. Главный конкурент украинца стал приоритетной целью манкунианцев.

Барселона официально отдала защитника участнику ЛЧ – игрок провалился на Камп Ноу и в Милане.

Шахтер может перехватить звезду УПЛ у английского клуба. Патрик ван Леувен лично заинтересован в трансфере.

МЮ официально определил судьбу скандального форварда, которого обвинили в изнасиловании.

Мбаппе и ПСЖ приближаются к продлению контракта – пункт на 180 миллионов кардинально изменил ситуацию.

Манчестер Сити согласовал трансфер жертвы Шахтера за 65 млн евро.

Мир

Скандал после финала ЧМ-2023: президент Федерации футбола Испании поцеловал футболистку в губы – она отреагировала.

Тьерри Анри официально возобновил тренерскую карьеру. Легенду призвали исправлять ситуацию после унижения от Украины.

Арсенал обыграл Кристал Пэлас и догнал лидеров АПЛ – Зинченко сыграл впервые в сезоне, конкурент провалился.