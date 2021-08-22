Украина

В субботу тремя матчами продолжился 5-й тур УПЛ. Верес одержал первую победу в чемпионате, одолев Минай. Роберт Гегедош забил победный гол в ворота своей бывшей команды, но у ровенчан был еще один герой – Богдан Когут отразил пенальти.

СК Днепр-1 обыграл Рух голами-шедеврами, а Шахтер разобрался с Черноморцем, играя в большинстве на протяжении большей части поединка. Роберто Де Дзерби выставил ряд резервистов, которые не подвели. "Горняки" обогнали Динамо и Десну, возглавив УПЛ, но киевляне и черниговцы свой очный матч сыграют в воскресенье.

Защитник Динамо Сидклей ведет переговоры с Вердером. Ожидается, что на следующей неделе диалог по трансферу бразильца начнут и клубы.

Вячеслав Шевчук впервые прокомментировал скандал, который имел место несколько месяцев назад. Экс-игрок Шахтера и сборной Украины был задержан за рулем авто в нетрезвом состоянии.

Топ-матчи дня

В АПЛ Манчестер Сити уничтожил Норвич, набрав первые очки в сезоне. Александр Зинченко не сыграл. Свой матч выиграл и Ливерпуль, который пока идет без потерь.

Стартовала Серия А. Интер разбил Дженоа благодаря феерии новичков, а Аталанта вырвала победу на последних секундах. Руслан Малиновский отыграл большую часть поединка.

В Германии Боруссия Д потерпела первую неудачу в сезоне. В Испании Барселона расписала мировую с Атлетиком, хотя уступала по ходу второго тайма. После двух туров у каталонцев 4 очка.

Монако перед матчем с Шахтером сенсационно проиграл Лансу. Ужасные ошибки привели к катастрофе команды Ковача перед выездом в Украину.

Трансферы

Милан усилился чемпионом Европы, на которого не рассчитывали в Риме. А вот мадридский Реал готовит невероятное предложение по Килиану Мбаппе, пытаясь переманить форварда ПСЖ еще в текущее трансферное окно.