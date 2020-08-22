Главные новости футбола 21 августа: Севилья снова выиграла Лигу Европы, первая официальная победа Динамо с Луческу

Лига Европы

Севилья – победитель Лиги Европы 2019/20. Подопечные Хулена Лопетеги в финале обыграли Интер со счетом 3:2. События в Лиссабоне развивались очень динамично – еще до перерыва команды забили 4 гола, а под занавес матча результативный удар через себя решил судьбу трофея. Севилья в шестой раз в своей истории выиграла Лигу Европы/Кубок УЕФА – смотрите видео голов и обзор финального матча.

Напомним, что 5 лет назад Севилья в финале Лиги Европы обыграла Днепр под руководством Мирона Маркевича.

Украина

Стартовал сезон УПЛ 2020/21. Динамо одержало первую официальную победу с Мирчей Луческу. Киевляне в номинально гостевом матче разгромили Олимпик – видео забитых мячей и обзор поединка. К слову, во время игры фанаты прорвались на трибуну и выразили протест против Луческу и Суркисов. Заметим, что президент клуба после игры был доволен стартом сезона в исполнении команды. Также Суркис намекнул на возможность подписания еще одного новичка.

Свой матч выиграл и Шахтер. "Горняки" победили Колос в поединке, в котором трижды били пенальти, – правда, забили только один. Голкипер гостей потянул два 11-метровых – видео подвигов вратаря.

Еще один поединок первого тура отменили из-за вспышки коронавируса в лагере команды.

Карпаты официально получили место во Второй лиге. Также "зелено-белые" узнали соперника в первом предварительном раунде Кубка Украины – результаты жеребьевки.

Андрей Шевченко вызвал еще одного игрока в сборную Украины на матчи Лиги наций.

Мир

Барселона сформировала тренерский штаб – новоиспеченный наставник Рональд Куман официально получил новых ассистентов.

Капитан Манчестер Юнайтед стал фигурантом скандала в Греции из-за стычки с правоохранителями. Позже стало известно, что против него возбудили уголовное дело.

Что на самом деле происходит в Беларуси – откровенный рассказ главного редактора, которого пытал ОМОН.