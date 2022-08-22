"Футбол 24" представляет дайджест новостей за 21 августа 2022 года. Голы Малиновского, разрыв от Мане, Неймара, Левандовски и матч сезона в АПЛ.

Топ-чемпионаты

Бавария на выезде разбила Бохум – бенефис Мане и Комана, семь голов в "подарок" для любителя Москвы Ивана Ордеца, проведшего на поле 85 минут и вкусно пропустившего между ног в одном из результативных моментов. В то же время голкиер мюнхенцев Мануэль Нойер совершил 7 сейвов, как раз под стать количеству забитых мячей.

ПСЖ унизил Фонсеку 7 голами. Мбаппе сказочно забил на 9 секунде и оформил хет-трик, бенефис Неймара (2 гола плюс 3 ассиста) и Месси (1+1). В составе Лилля весь матч провел другой экс-защитник Шахтера Исмаили, выигравший всю борьбу и создавший 3 момента, в том числе стопроцентный.

Манчестер Сити впервые потерял очки в сезоне – Ньюкасл устроил безумную перестрелку с 6 голами, которая оказалась на руку Зинченко. Его Арсенал остался единственной командой, набравшей 9 баллов после 3 туров АПЛ 2022/23.

Барселона разгромила Реал Сосьедад благодаря заменам Хави. Первые голы звездного новичка – Левандовски оформил дубль и шедевральный ассист в день своего 34-летия. За 15 минут на поле Фати, вышедший на 64-й, выдал гол плюс 2 результативных паса.

Малиновский

Малиновский поссорился с тренером и выбирает новый клуб. Зинченко зовет к себе, вердикт гуру инсайдов и роль жены. Смотрите новые видео на "Футбол 24" и подписывайтесь на наш Ютуб-канал. А тем временем Малиновский избрал приоритетный вариант продолжения карьеры. Антонио Конте намекнул на возможность трансфера Руслана в АПЛ.

Ну а пока что украинец неожиданно вернулся в стартовый состав команды Гасперини. Аталанта остановила Милан – Малиновский забил еще и гол (первый за 7 матчей против "россонери") после ассиста, стал лучшим у бергамасков и едва сдержал эмоции во время матча Серии А.

Украина

Динамо отправилось на ответный матч ЛЧ с Бенфикой. Мирча Луческу получил двойное усиление и определил заявку на решающую игру квалификации, где киевлянам нужно сотворить чудо.

Кендзера близок к уходу из Динамо. Единственный легионер киевлян может присоединиться к экс-тренеру Шахтера в Лилле.

"Гордость Родины!": Динамо и Ко поздравили Усика с историческим триумфом, поразившим даже Гарри Линекера.

Львов не будет сниматься с УПЛ, – источник объяснил ситуацию со странным переносом стартового матча команды Дулуба в новом сезоне.

Суркис раскритиковал 2 игроков Динамо, не вышедших на Бенфику: "Они просто подвели команду".