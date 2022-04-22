Трансферы Шахтера

Шахтер официально продал Фернандо участнику плей-офф Лиги чемпионов. Реал согласился полностью выкупить Тобиаса у Шахтера. Это принесет донецкому клубу солидную сумму. "Горняки" также предлагали Соломона Роме и Аталанте, но Моуринью забраковал хавбека.

Манчестер Юнайтед

МЮ официально объявил имя нового главного тренера. Им стал нидерландский специалист Эрик Тен Хаг. Он прокомментировал свое назначение и дал обещание Аяксу. Манчестер Юнайтед и Тен Хаг запланировали летнюю перестройку – тренеру будет выделена кругленькая сумма на трансферы. Качественная копия или подделка? МЮ забирает в Манчестер "второго Гвардиолу", а Роналду снова лишний.

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