Главные новости футбола 21 апреля: Динамо имеет козырь в борьбе за Лигу чемпионов, еще одна звезда сборной на пути в АПЛ

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 21 апреля.

Украина

Киевское Динамо в Лиге чемпионов, Заря – в пролете – сенсационный "план Б" от УЕФА, если сезон завершат досрочно. Между тем истек срок подачи заявок на выборы президента УПЛ – зарегистрирован только один кандидат, которого выдвинули 2 клуба.

Наставник Десны Александр Рябоконь прокомментировал слухи об интересе Динамо к Филиппову. Сам нападающий признался, в каком клубе мечтает оказаться и поделился амбициозными планами относительно сборной Украины.

Пандемия коронавируса

Правительство Испании позволило командам Ла Лиги возобновить тренировки. В свою очередь Нидерланды запретили массовые мероприятия до осени – Эредивизи рискует не доиграть сезон.

Также Мемориал Лобановского официально перенесен на 2021 год. А испанская Барселона впервые в истории продает права на название стадиона из-за COVID-19.

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский может воссоединиться с Ярмоленко – Вест Хэм готов составить конкуренцию Фиорентине. Андрей Лунин может получить в Реале именитого соперника, который младше украинца и стоит 50 миллионов.

Польша определила дату возобновления сезона – украинские легионеры вернутся на поле еще весной. В Беларуси Динамо Брест подало официальную жалобу на действия арбитра, которого хотел ударить Хачериди.