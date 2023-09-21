Лига чемпионов

Анатолий Трубин с поражения дебютировал за Бенфику в Лиге чемпионов, привезя пенальти. Арсенал разбил ПСВ в первом за 6 лет матче в ЛЧ, а Александр Зинченко принял участие в двух голевых атаках.

Бавария устроила перестрелку с Манчестер Юнайтед. Реал на последних секундах вырвал победу над Унионом, а Тете шикарно спас для Галатасарая ничью с Копенгагеном.

Реакция на Шахтер

Шахтер накануне стартовал в Лиге чемпионов с поражения от Порту. "Человек так и просидел на скамейке": Шахтер – самый слабый за 15 лет, два виновника фиаско в ЛЧ, зачем менять Йовичевича. "Горняки" получили вердикт от УЕФА за игру. "Шахтер должен был пропускать 10": фанаты Порту издеваются над Степаненко – третий после Месси, они разваливают команду.

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