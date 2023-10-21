"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 октября. Кривбасс и Заря выдали шоу в чемпионате Украины, Алехандро Гомес получил долгую дисквалификацию за допинг.

Украина

Кривбасс укрепил отрыв лидера УПЛ до 4 очков, переиграв Металлист 1925. Задерака стал лучшим бомбардиром сезона, оформив дубль сразу после того, как завоевал звание игрока месяца в чемпионате Украины.

Заря перестреляла Оболонь в битве с шестью голами – двумя дублями отличились Суханов и Герреро. Кривенцов добыл первую победу с луганским клубом, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию. В двух стартовых поединках 11 тура наколотили 10 голов.

Звезда Милана уничтожил украинского судью за слабую работу в отборе Евро-2024: "Это была явная красная карточка". У Симона Кьяера есть большие вопросы к Виктору Копиевскому, арбитраж которого едва не привел к травме форварда Манчестер Юнайтед и сборной Дании Хейлунда.

"ICTV сделал заказной материал, что я третий алкаш в Украине": экс-хавбек Шахтера – о мести за непереход в Динамо.

Мир

Чемпион мира дисквалифицирован на 2 года из-за проваленного допинг-теста. Алехандро Папу Гомес подставил под удар Аргентину, но золото ЧМ-2022 у Месси не должны отобрать. В свое время 35-летний новичок Монцы сиял в чемпионате Украины за Металлист.

Роналду был удивлен сюрпризом от одноклубников. Игроки Аль-Насра поздравили Криштиану с новым рекордом – у португальца и Месси теперь по 12 сезонов, в которых они забивали минимум 40 голов за календарный год.

Бавария выступила с заявлением по своему игроку, поддержавшему Палестину. Взгляды клуба и футболиста несколько разошлись.

Воспоминания о Коноплянке, творения Ги Ру и Ируреты, Льерс в небытии: клубы из ЛЧ в низших дивизионах.

Украинцы за границей

Мудрик – это риск, на который следует пойти: легенда Арсенала призвал Почеттино сделать ставку на украинца перед лондонским дерби. Пол Мерсон также ожидает проблем на противоположном фланге для Зинченко от Стерлинга – бывшего партнера по Ман Сити.

В Англии вступились за вингера сборной Украины перед битвой Челси – Арсенал. Мудрик получил неожиданного конкурента по цене Зинченко.

Трубин подтвердил свой статус – Бенфика уверенно пробилась в следующий раунд Кубка Португалии. Украинец получил заслуженный отдых в рамках ротации, а зрители увидели дебютный гол новичка Артура Кабрала.