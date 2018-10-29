Главные новости футбола 20 октября: Ярмоленко и Месси получили травмы, Динамо и Барселона добыли важные победы

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 октября.

Ярмоленко получил травму

Андрей Ярмоленко в матче 9 тура АПЛ получил серьезное повреждение. Украинец не доиграл даже первый тайм лондонского дерби между Вест Хэмом и Тоттенхэмом – его травма шокировала партнера по команде. "Молотобойцы" в итоге уступили принципиальному сопернику.

Фанаты Вест Хэма очень жалеют, что Ярмоленко травмировался, а болельщики Тоттенхэма наоборот оскорбляли Андрея и насмехались. Главный тренер команды Мануэль Пеллегрини озабоченно прокомментировал травму игрока сборной Украины.

В центральном матче игрового дня АПЛ Челси вырвал ничью у Манчестер Юнайтед. Таким образом Маурицио Сарри побил уникальный рекорд Моуринью в Челси, а сам Жозе в конце матча полез в драку с другим тренером лондонцев, который его спровоцировал. К слову, ближайший соперник Шахтера Манчестер Сити легко разбил Бернли.

Месси травмировался, Барселона возглавила Ла Лигу

Барселона в противостоянии лидеров Ла Лиги без проблем обыграла Севилью и вернулась на вершину турнирной таблицы чемпионата. Начало результативному поединку голом и ассистом задал Лионель Месси, однако в середине первого тайма лидер каталонцев покинул поле из-за травмы. Лео получил перелом руки и выбыл на 3 недели, из-за чего пропустит Эль Классико.

Правда, к главной испанской битве Барселона подходит комфортно – Реал опять не сумел победить. Мадридцы прервали рекордную безголевую серию, но уступили Леванте. Наставник "сливочных" Лопетеги отреагировал на информацию о своей возможной отставке, а затем встретился с Флорентино Пересом – известны результаты разговора.

Европейские топ-матчи

Ювентус впервые в текущей Серии А потерял очки, расписав ничью с Дженоа. Гол Криштиану Роналду не обеспечил "бьянконери" победу, а сенсационный Кшиштоф Пйонтек на удивление не отличился. Рому продолжает лихорадить – "волки" дома уступили СПАЛу.

Бавария наконец-то выиграла – "рекордмайстер" уверенно одолел Вольфсбург. Однако даже на второе место мюнхенцы не вышли. Там разместился Вердер, который прибил Шальке без Евгения Коноплянки. Ну а лидерство Бундеслиги феерично закрепила дортмундская Боруссия.

Центральный матч тура УПЛ завершился с прогнозируемым счетом. Динамо минимально обыграло Ворсклу и не отпустило Шахтер в турнирной таблице. Единственный гол в матче забил Виктор Цыганков, которому ассистировал Владислав Супряга.