Главные новости футбола 20 октября: Динамо закрепилось на втором месте УПЛ, Ливерпуль впервые в сезоне потерял очки

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 октября.

Украина

Завершился 11-й тур Премьер-лиги. В центральном матче игрового дня Динамо минимально обыграло Александрию и закрепилось на втором месте. Гол с заявкой на топ-чемпионат, продолжение серий, новые травмы и старая проблема киевлян. Алексей Михайличенко сознался, что его подопечным было трудно. А Владимир Шаран считает, что Александрия заслуживала лучшего результата.

В поединке претендентов на верхнюю "шестерку" Мариуполь вырвал победу над СК Днепр-1 – на последних минутах решающий гол забил Валерий Федорчук. В битве борцов за выживание Олимпик переиграл Ворсклу и догнал в турнирной таблице конкурентов. Дарио Срна анонсировал большой трансфер Шахтера.

Европа

Ливерпуль впервые в этом сезоне АПЛ потерял очки – мерсисайдцы спасли ничью в дерби с Манчестер Юнайтед. Матч получился немного скандальным, ведь арбитр засчитал спорный гол Рашфорда. Уле Гуннар Сульшер, который час времени переигрывал лидера АПЛ, остался доволен судейством, но разочарован итогом. У Юргена Клоппа все наоборот – он признал, что потеря 17-матчевой победной серии заслуженная, однако рефери, по его мнению, ошибся. По итогам тура Ливерпуль подпустил к себе Манчестер Сити.

В Примере Атлетико не сумел выиграть третий матч подряд, а Севилья дожала своего соперника. Реал опозорился на Мальорке: почему Зидан проиграл еще до начала игры, а самая большая надежда превращается в исторический провал.

В Серии А Интер и Сассуоло устроили феерическую перестрелку, а Паулу Фонсека второй раз подряд расписал ничью. Милан упустил победу над Лечче, который обошелся без Евгения Шахова. Ну а Наингголан забил сумасшедший гол за Кальяри.

В Бундеслиге после поражения бывшего клуба Коноплянки установилась дикая плотность – 9 команд на вершине таблицы в двух очках.

Наши за границей

Роман Зозуля принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды. Экс-форвард сборной отметился фирменным голом.

Копенгаген перед матчем с Динамо победил – украинец забил красивый гол. Милевский, Нойок и Хобленко помогли Динамо Б осуществить камбэк и удержать преимущество над БАТЭ.