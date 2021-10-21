Барселона – Динамо

Киевляне снова проиграли в ЛЧ и не смогли забить хотя бы гол. Динамо уступило Барселоне на Камп Ноу, пропустив единственный гол от Жерара Пике еще до перерыва. Соответственно, "бело-синие" опустились на последнее место группы с одним набранным очком – видео гола и обзор матча.

Мирча Луческу после игры объяснил причины второй подряд неудачи "бело-синих" в матче Лиги чемпионов. Следующий поединок в ЛЧ киевляне сыграют 2 ноября против Барселоны на НСК Олимпийский.

А вот Динамо U-19 порадовало. Команда Игоря Костюка добыла приемлемый результат с Барселоной в Юношеской лиге УЕФА и осталась лидером группы.

Лига чемпионов

В других матчах Манчестер Юнайтед вырвал победу у Аталанты, уступая 0:2 после первого тайма. Криштиану Роналду забил победный гол и стал рекордсменом ЛЧ. Бавария разгромила Бенфику, Ювентус дожал Зенит, а Челси разбил Мальме и потерял двух игроков.

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