Украина – Италия

Украина дала бой, но пропустила Италию на Евро-2024. Матч завершился скандалом – судья на последних минутах украл у Мудрика пенальти. Львом матча стал Виталий Миколенко.

У нашей сборной еще есть шанс пробиться на турнир через плей-офф. Сергей Ребров оценил работу команды, а Лучано Спаллетти отметил, что Украина создала проблемы фавориту.

Украина

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Мир

Еще три сборные вышли на Евро: к Италии присоединились Словения и Чехия. Лидер Карпат похоронил Молдову в отборе на чемпионат Европы. Англия подарила ничью Северной Македонии, но сохранила первую корзину во время жеребьевки Евро-2024.

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