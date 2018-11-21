Главные новости футбола 20 ноября: Украина расписала ничью с Турцией, Россия не сумела выйти в элиту Лиги наций

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 ноября.

Украина – Турция

Сборная Украины сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче на ужасном газоне, где судья не засчитал 2 гола. Смотрите видеообзор спарринга. Лучшим игроком встречи в составе "сине-желтых" стал Александр Зинченко. А вот Тарас Степаненко пропустил игру из-за проблем со здоровьем.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко считает, что отчетный поединок принес очень много информации о молодых исполнителях. Его визави Мирча Луческу в своем стиле выдал несколько острых фраз на послематчевой пресс-конференции.

Лига наций

Швеция без проблем обыграла Россию и лишила ее путевки в элитный дивизион А Лиги наций. Скандинавы легко справились со слабым оппонентом, а теперь в случае неудачи в квалификации на Евро-2020 они получили шанс попасть в плей-офф, где потенциальным соперником может стать Украина.

Польша расписала ничью с Португалией и спасла себе место в первой корзине при жеребьевке отборочных групп к Евро-2020. Поляки выгрызли такое право у сборной Германии, которая накануне упустила победу над Нидерландами и, как следствие, повторила 40-летний антирекорд. Бундестим провела ужасный год, но Лев в последний момент показал, что у команды есть перспектива.

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