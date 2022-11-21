ЧМ-2022

Мундиаль-2022 начался 20 ноября. Эквадор легко обыграл Катар в стартовом матче турнира, но не обошлось без скандала с незасчитанным голом в ворота хозяина чемпионата.

Катар стал первым хозяином ЧМ в истории турнира, проигравшим матч-открытие. Звание героя встречи досталось нападающему Фенербахче Эннеру Валенсии, забившему оба гола Эквадора – видеообзор поединка.

Тренеры УПЛ спрогнозировали победителя чемпионата мира – бойкот Луческу, явный фаворит и патриотизм.

Украина

В воскресенье состоялось два матча 14-го тура УПЛ. Минай одержал первую домашнюю победу в чемпионате, обыграв Металлист благодаря голу на последних минутах. Металлист 1925 переиграл Кривбасс в Кривом Роге, опустив команду Юрия Вернидуба в зону переходных матчей.

Марьян Швед перенес операцию. Вингер Шахтера в 2022 году уже не выйдет на поле, а сможет помочь команде только во второй части сезона.

В Первой лиге Карпаты одержали победу, но рискуют получить техническое поражение из-за одновременного пребывания на поле 12 футболистов.

Украина досрочно вышла в элит-раунд отбора Евро-2023. Дубль хавбека Динамо принес разгромную победу над Кипром.

Трансферы

Криштиану Роналду и Манчестер Юнайтед в шаге от прощания. У скандальной звезды уже есть 2 щедрых предложения.

Лионель Месси может бесплатно перейти в Манчестер Сити. Такой сценарий вероятен уже летом 2023 года, после завершения контракта нападающего с ПСЖ.