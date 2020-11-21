Динамо

Мирослав Клозе в Динамо: известный менеджер раскрыл детали контактов с легендой. Милан готов предложить Динамо мизерную сумму за Супрягу – киевляне хотят вдвое больше. Динамо пытаются продать форварда, который простил Ливерпуль и разозлил фанатов сумасшедшим промахом.

Динамо отчиталось о катастрофических потерях – Кендзера стал 15 игроком в лазарете. Появились слухи, что Ингулец отказал "бело-синим" перенести сегодняшний матч УПЛ, но Игорь Суркис опроверг эту информацию и четко объяснил позицию клуба. Президенту бросили вызов легионеры Динамо – призом должно стать место в команде.

Украина и украинцы

Швейцария – Украина: УЕФА определился со сроками рассмотрения дела о сорванном матче Лиги наций. Руслан Ротань не уверен, останется ли наставником молодежной сборной Украины.

Заря сообщила о массовых случаях коронавируса за неделю до матча против АЕКа. Мариуполь в день матча с Рухом зафиксировал вспышку COVID-19 – заболели Маркевич и ряд игроков. Однако поединок все равно состоялся. Львовяне не сумели обыграть ослабленного соперника и продлили безвыигрышную серию до 10 матчей.

Андрей Лунин в обойме Реала на поединок против Вильярреала – у Зидана четыре большие потери. Роман Дебелко стал чемпионом Латвии в составе Риги – команду возглавлял экс-наставник Карпат. Украинский тренер вернулся в экзотический чемпионат.

УЕФА выбрал лучшие сейвы группового этапа Лиги чемпионов 2020/21 – два из них совершили вратари Динамо и Шахтера.

Мир

ФИФА объявила дату и формат церемонии The Best 2020. Лионель Месси не имеет шансов покинуть Барселону в январе – виноват Бартомеу, который уже ушел из клуба. Боруссия М потеряла ключевого игрока до конца года – перед битвой с Шахтером есть и приятные новости.

Дубль Мбаппе не спас ПСЖ от скандального поражения против Монако – так начался футбольный уик-энд. Впереди еще очень много всего интересного: сложнейший экзамен Барсы перед Динамо, "избитый" Ливерпуль против лидера АПЛ, Гаттузо может остановить Милан, а Моуринью принимает Гвардиолу.