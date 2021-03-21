Украина

Тайсон переведен в дубль Шахтера. Бразилец не полетел с командой в Харьков на матч против ПФК Львов. Позже стала известна причина – игрок отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с Ромой.

Также состоялись три матча 19 тура УПЛ. Мариуполь и Минай расписали мировую, Ворскла уничтожила Олимпик, а Десна уступила СК Днепр-1.

В Первой лиге Верес продолжает преследовать лидеров, а львовские Карпаты потерпели очередное поражение в третьем по силе дивизионе – не помог даже чудо-гол.

Андрей Шевченко получил нового ассистента в сборной Украины.

Топ-матчи дня

Бавария разбила соперника с хет-триком Роберта Левандовски. Боруссия Д снова потеряла очки, а Эрлинг Холанд оформил дубль. Реал победил Сельту и обошел Барселону в турнирной таблице Ла Лиги. Но героем дня в Испании стал голкипер Севильи, который забил гол и принес команде ничью.

Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв Эвертон. Александр Зинченко спас свою команду от пропущенного мяча.

Другие главные события

Роберт Левандовски поможет Польше в противостоянии с Англией – Меркель сделала исключение для лидера Баварии, которому не придется отбывать карантин.

Эрлинг Холанд хочет перейти в Реал, утверждают испанские СМИ.