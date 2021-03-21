Главные новости футбола 20 марта: скандал Шахтера и Тайсона, Шевченко получил нового ассистента в сборной Украины
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 марта.
Украина
Тайсон переведен в дубль Шахтера. Бразилец не полетел с командой в Харьков на матч против ПФК Львов. Позже стала известна причина – игрок отказался выйти на замену в матче Лиги Европы с Ромой.
Также состоялись три матча 19 тура УПЛ. Мариуполь и Минай расписали мировую, Ворскла уничтожила Олимпик, а Десна уступила СК Днепр-1.
В Первой лиге Верес продолжает преследовать лидеров, а львовские Карпаты потерпели очередное поражение в третьем по силе дивизионе – не помог даже чудо-гол.
Андрей Шевченко получил нового ассистента в сборной Украины.
Топ-матчи дня
Бавария разбила соперника с хет-триком Роберта Левандовски. Боруссия Д снова потеряла очки, а Эрлинг Холанд оформил дубль. Реал победил Сельту и обошел Барселону в турнирной таблице Ла Лиги. Но героем дня в Испании стал голкипер Севильи, который забил гол и принес команде ничью.
Манчестер Сити вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв Эвертон. Александр Зинченко спас свою команду от пропущенного мяча.
Другие главные события
Роберт Левандовски поможет Польше в противостоянии с Англией – Меркель сделала исключение для лидера Баварии, которому не придется отбывать карантин.
Эрлинг Холанд хочет перейти в Реал, утверждают испанские СМИ.