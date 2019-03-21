Главные новости футбола 20 марта: сборная Украины прибыла в Лиссабон, Коваленко не поможет команде

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 марта.
Сборная Украины
Национальная команда прибыла в Лиссабон на первый матч отбора к Евро-2020 против Португалии. Наставник "желто-синих" Андрей Шевченко взял на Пиренеи 25 игроков.
Виктор Коваленко покинул лагерь сборной Украины и не сыграет с Португалией и Люксембургом. Гонсалу Гедеш может пропустить матч с украинцами.
Рубен Невеш считает Украину замечательной сборной, которая хорошо сыграла в Лиге наций. На поединок Португалия – Украина продано более 50 тысяч билетов.
Украина
Витор Буэно не хочет покидать Динамо и ехать в Бразилию. А игрок Шахтера Дентиньо может вернуться в Коринтианс.
Паулу Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы. Руководство ФК Львов якобы заплатило игрокам Карпат по 5 тысяч долларов – "зелено-белые" ответили на инсайд Бурбаса.
Другие топ-события
Сборная Германии дома расписала результативную ничью с Сербией – будущим соперником национальной команды Украины.
Мюнхенская Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории, а Лукас Эрнандес подписал контракт с немецким грандом.
Английский Ливерпуль заинтересован в приобретении Дибалы. Также испанская Барселона готова продать Коутинью за 85 млн фунтов.