Главные новости футбола 20 марта: сборная Украины прибыла в Лиссабон, Коваленко не поможет команде

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 марта.

Сборная Украины

Национальная команда прибыла в Лиссабон на первый матч отбора к Евро-2020 против Португалии. Наставник "желто-синих" Андрей Шевченко взял на Пиренеи 25 игроков.

Виктор Коваленко покинул лагерь сборной Украины и не сыграет с Португалией и Люксембургом. Гонсалу Гедеш может пропустить матч с украинцами.

Рубен Невеш считает Украину замечательной сборной, которая хорошо сыграла в Лиге наций. На поединок Португалия – Украина продано более 50 тысяч билетов.

Украина

Витор Буэно не хочет покидать Динамо и ехать в Бразилию. А игрок Шахтера Дентиньо может вернуться в Коринтианс.

Паулу Фонсека попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера Ромы. Руководство ФК Львов якобы заплатило игрокам Карпат по 5 тысяч долларов – "зелено-белые" ответили на инсайд Бурбаса.

Другие топ-события

Сборная Германии дома расписала результативную ничью с Сербией – будущим соперником национальной команды Украины.

Мюнхенская Бавария анонсировала рекордную трансферную кампанию в своей истории, а Лукас Эрнандес подписал контракт с немецким грандом.

Английский Ливерпуль заинтересован в приобретении Дибалы. Также испанская Барселона готова продать Коутинью за 85 млн фунтов.