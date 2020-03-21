Главные новости футбола 20 марта: Реал и Барселона определились с тренерами, интрига вокруг отставки Рафаилова

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 марта.

Украина

По информации СМИ, генеральный директор Зари Сергей Рафаилов покинет клуб из-за недопониманий с президентом луганчан. Однако экс-президент УПЛ Владимир Генинсон, которого сватают на место Рафаилова, уверяет, что тот остается работать в клубе, а об отставке речь пока не идет. Впервые информация об уходе гендиректора Зари появилась в четверг, 19 марта.

Вингер Шахтера Тете не хотел ехать в Украину – агент раскрыл причину трансфера бразильца.

Коронавирус COVID-19

Бывший вице-президент Карпат Олег Смалийчук считает, что раздутые бюджеты и 100-миллионные трансферы станут историей. По его мнению, пандемия коронавируса поставила весь профессиональный футбол перед новыми реалиями.

К слову 20 марта от опасной болезни скончался известный спортивный журналист Испании, которому было всего 59 лет.

В Германии появился еще один пессимистический прогноз. Местный вирусолог считает, что футбольные матчи можно будет возобновить только в 2021 году, а к тому времени проведения поединков невозможно даже за закрытыми дверями.

Мир

Как утверждают ведущие испанские СМИ, Реал и Барселона определились с главными тренерами на сезон 2020/21 – хорошие новости как для Зинедина Зидана, так и для Кике Сетьена. Также каталонцы планируют в ближайшее время продлить контракт с Лео Месси.

УЕФА готов приостановить финансовый фэйр-плей на один год. Целью является финансовая стабильность клубов после вынужденного перерыва национальных чемпионатов.