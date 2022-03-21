Украина

Украинские клубы могут пропустить еврокубковый сезон 2022/23 – неприятный прогноз юриста на случай продолжительной войны.

Екатерина Монзуль вышла работать на матч Серии А с украинским флагом. Команды устроили безумие с 7 голами – дебют нашей арбитра в чемпионате Италии.

Игроки Динамо приобрели автомобиль для разведывательного батальона.

Вингер Шахтера Тете определился с будущим клубом. Правда, трансфер могут сорвать европейские гранды.

Топ-матчи дня

Барселона разгромила Реал на Сантьяго Бернабеу – Обамеянг оформил дубль и отдал ассист, у Дембеле две голевые передачи. 0:4 – сенсационный погром команды Карло Анчелотти.

Разгром зафиксирован и в Италии. Рома обыграла Лацио в дерби – дубль и рекорд Абрахам, а также шедевр Пеллегрини принесли Моуринью реванш.

Тоттенхэм одолел Вест Хэм и обошел МЮ в матче АПЛ – Ярмоленко снова чуть не спас, оригинальный хет-трик Кейна.

Манчестер Сити разбил Саутгемптон и стал полуфиналистом Кубка Англии – крохи для Зинченко, Гвардиола угадал с заменами.

Монако разгромил ПСЖ. Классный перфоманс Бен-Йеддера с чудо-голом оттеняет Мбаппе.

Мир

Определились полуфинальные пары Кубка Англии 2021/22.

Французский Труа окончательно отстранил Жерсона Родригеса. Скандальный легионер Динамо пробездельничает до конца аренды.