Украина

Продолжился 27-й тур УПЛ. Минай обыграл Черноморец с ассистом вратаря, Заря уверенно переиграла Ингулец и продолжает борьбу за ЛЧ. В центральном матче дня Динамо разбило Александрию. Благодаря этой победе киевляне гарантировали себе 4 место в турнирной таблице без особых шансов подняться выше.

"Я – солдат": Владислав Ващук вспоминает ужасы Гостомеля и спешит принять участие в контрнаступлении.

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