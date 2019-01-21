Главные новости футбола 20 января: Шахтер, Заря и Карпаты отправились на сборы, украинцы отличились ассистами в Европе

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 20 января.

Украина

Шахтер взял на сбор в Турцию 27 футболистов. Новичок Манор Соломон присоединится к команде позже, а вот Ярослав Ракицкий, который может перейти в Зенит, полетел с "горняками". Появилась информация, что Шахтер повысил цену на защитника, а в России уже оценивают потенциальный трансфер. Вингеры Шахтера не смогли обыграть Колумбию на молодежном Копа Америка – Бразилия разочаровывает.

Карпаты также отправились на сбор в Турцию. Швед, Лебеденко и еще несколько игроков не взяли курс на юг вместе со всеми. Вице-президент "львов" рассказал, что эти футболисты ведут переговоры с другими клубами по поводу трансфера.

Заря улетела на сбор без Сватка и Гордиенко, но с новичками. Луганчане якобы могли получить за центрбэка 200 тысяч евро, но летом он покинет клуб бесплатно. К слову о центральных защитниках: говорят, что Динамо готово расстаться с Кадаром.

Украина – Сербия: проведение матча на Арене Львов под угрозой срыва. Клубы УПЛ подешевели почти вдвое – невероятное падение.

Наши за границей

Роман Яремчук ассистом помог Генту вырвать важную победу над Андерлехтом. Дмитрий Чигринский отметился результативной передачей в матче за АЕК. Другой наш греческий легионер Евгений Хачериди покинет ПАОК – он уже определился с новым клубом.

Коноплянка из-за проблем со здоровьем не сыграл за Шальке в Бундеслиге. "Кнаппен" без украинца одержали победу над Вольфсбургом. Агент ФИФА назвал причину, почему Евгений все еще может перейти в Бешикташ.

Зинченко также не вышел на поле за Манчестер Сити. "Горожане" легко разгромили Хаддерсфилд, а конкурент Александра указал ему на дверь. Сити забил 100 голов в сезоне – лучший показатель в топ-5 чемпионатов. Во втором вчерашнем матче АПЛ Тоттенхэм сумел дожать Фулхэм.

Европа

В Испании Лунин сделал сына Зидана вторым голкипером Реала – все могло быть наоборот. А пока у "сливочных" проблемы с вратарями, Андрей сидит на скамейке запасных в Леганесе рядом с новым одноклубником Василием Кравцом. Оба украинца попали в заявку "пепинерос" на матч против Барселоны, но на поле не появились – каталонцы не без труда победили.

В Сегунде еще больше внимания к нашим футболистам. Альбасете с Зозулей проиграл прямому конкуренту в борьбе за выход в Примеру. А вот дебютант второго испанского дивизиона Селезнев получил похвалу за первый матч от тренера Малаги, а также его игру оценили испанские СМИ и фанаты.

В центральном матче дня Серии А Наполи зрелищно переиграл Лацио. Стоит отметить и другие интересные события: Сапата сенсационно оформил покер и догнал Роналду в гонке бомбардиров, а Квальярела забил в 10 матчах подряд за Сампдорию. Ну а французский игровой день подарил фантастическое ронское дерби, где Лион на последних секундах вырвал победу у Сент-Этьена.